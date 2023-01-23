『RE：NUMBER (N)INE ナンバーナイン ニット カーディガン 4【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 37分に出品され03月30日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます。



RE：NUMBER (N)INE ナンバーナイン のニットカーディガン です。

大きめな作りになっています！



サイズ：4

サイズ詳細：肩幅約54cm、身幅約65cm、着丈約77cm、袖丈約62cm ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ

カラー：ネイビー系×グレー

素材：ポリエステル100%

コンディション：3、4回着用した程度で比較的綺麗な状態

管理番号：240918



購入希望の方はコメントいただき、在庫確認とれ次第、購入いただく流れでよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンバーナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RE：NUMBER

(N)INE

ナンバーナイン

ニット

カーディガン

4