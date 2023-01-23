『象印マホービン EE-DD35 スチーム式加湿器 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 12時 39分に出品され04月14日 12時 39分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 象印マホービン EE-DD35 スチーム式加湿器 ホワイト

発売日：2023年9月1日



数回使用。洗浄済み

説明書あり



【仕様】

定格加湿能力（mL/h）：350

適用床面積の目安 木造和室：10m2（6畳）

適用床面積の目安 集合住宅及びプレハブ洋室：16m2（10畳）

連続加湿時間（h）強：8

連続加湿時間（h）中：16

連続加湿時間（h）弱：32

外形寸法 幅×奥行×高さ（約cm）：24×27.5×32.5

本体質量（約kg）：2.7



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#加湿器

#スチーム式加湿器 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし