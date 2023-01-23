『phlannel ツイードガウン 上代13.2万【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 57分に出品され03月27日 02時 57分に終了予定です。即決価格は17,697円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: Phlannèl

商品名: Wool Tweed Shawl Collar Gown Coat

色: グレー

サイズ: 0(肩幅47.5cm、身幅56cm、着丈81cm、袖丈53cm)

上代: ¥132000



■

シンプルなショールカラーガウンコート。



一見シンプルなコートですが、袖を通した瞬間にその存在感に心を掴まれました。理由は、シャトル織機でゆっくり織られた柔らかな素材の肌触りや、絶妙なシルエットバランス、ヴィンテージのような見た目など、多くの魅力が詰まっています。



ホームスパン素材は元々寒冷地の農民や漁師の防寒具として作られました。糸のバランスを慎重に調整されることで織りが複雑になり、保温力にも優れています。



ツイード素材は岩手県の『日本ホームスパン』社で織られています。ホームスパンはイギリス発祥の手紡ぎの粗糸を使った手織り物で、日本には明治の頃に伝わりました。岩手のような湿度が低く放牧が可能な地域で普及した背景があります。



このツイードはラムウールとラムスラブを組み合わせ、シャトル織機で生産されています。生産効率を無視して、通常の半分以下の回転数で織ることで、手織りに最も近い風合いを実現しています。機械織りですが、微妙な調整は熟練の職人の技術によるもので、生地の質感は職人の腕にかかっています。



デザインにも生地の表情を活かすため、不要なディテールを排してショールカラーのカーディガンジャケットに仕上げています。



ユニセックス展開のデザインでウィメンズのS相当です。大きめの作りなので男性が着るとジャストなサイズ感になるかと思います。





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※ご購入前、交渉前に自己紹介欄をお読み下さい。



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daniela gregis 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーツアンドサイエンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ phlannel

ツイードガウン

上代13.2万