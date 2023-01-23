『Trace Elliot Boxer 65 ベースアンプ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 08時 57分に出品され04月10日 08時 57分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
Fender Precision Bass
¥ 134200
Squier Classic Vibe ’60s Jazz Bass
¥ 20950
ONE CONTROL Pale Blue Compressor
¥ 10920
MXR Bass Envelope Filter ベースエフェクター
¥ 9620
50いいね記念価格！ESP J-RJB-BLADE LUNA SEAＪモデル
¥ 217278
Sound Frog Berial S 【中古品】
¥ 13000
【激レア】80s Marshall 3520 ベースアンプヘッド 200W
¥ 10075
BASS BUDDY / PJB
¥ 9360
Ibanez SDGR SR ベース 日本製
¥ 12950
優美音響 Duncan プレベ セイモアダンカン エレキベース
¥ 52020
【黒瀬様専用】レフティ
¥ 11050
Ibanez Gio SOUNDGEAR(エレキベース)
¥ 10920
GrassRoots フォレスト エレキベース レッド グラスルーツ
¥ 8580
Fender Japan Jazz Bass 本爵士貝斯--
¥ 19800
GRASS ROOTS グラスルーツ バイオリンベース エレキベース 初心者
¥ 11505
PJB フィルジョーンズベース DOUBLE FOUR BG-75 WHITE
¥ 20700
【値下げ交渉・即購入可】FREE THE TONE BLACK VEHICLE
¥ 16560
アンペグ Ampeg Classic Analog Bass Preamp
¥ 10140
落札価格11050円
799 入札履歴
終了
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