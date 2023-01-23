『Trace Elliot Boxer 65 ベースアンプ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 08時 57分に出品され04月10日 08時 57分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【高品質なサウンド】

Trace ElliotのBoxer 65は、プロフェッショナルな音質を提供するベースアンプです。多様なトーンコントロールにより、好みのサウンドを簡単に調整できます。



【コンパクトなデザイン】

持ち運びに便利なコンパクトなサイズで、どんな場所でも使用可能。自宅での練習や小規模なライブパフォーマンスに最適です。



【耐久性のある構造】

頑丈なキャビネットとグリルメッシュが特徴で、長期間の使用にも耐える設計です。



- ブランド: Trace Elliot

- モデル: Boxer 65

- 色: 黒

- 入力端子: 1/4インチジャック

- コントロール: 入力ゲイン、バス、ミッド、トレブル、ボリューム

- 電源: AC電源



自宅用では勿論ですが、小規模ライブでも使用可能です 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし