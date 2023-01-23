『ABC CAMO COLLEGE TEE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 22分に出品され03月06日 07時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 友達の誕生日プレゼントに購入しましたが事情で渡せれなくなり出品します( ; ; )



そのまま着ても可愛いですが女性は胸下のとこで折ってミニTみたいに着たらもっと可愛いと思います♡





♡ サイズ：M



♡ ZOZOTOWNで購入した100%正規品です



♡ 新品・未使用





2024年秋冬 / アベイシング エイプ / BAPE / ベイプ / Tシャツ / bape camo / ベイプカモ / college tee / ショートスリーブ / ラバープリント / 極小 / 超限定 / 希少 / レア / 入手困難 / 国内正規 / メンズ / レディース /



カラー···ピンク



肩幅···43.5cm

身幅···50cm

袖丈···22.5cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ABC

CAMO

COLLEGE

TEE