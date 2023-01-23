『アークテリクス グランヴィル16 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 22時 16分に出品され03月09日 22時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外で買ったものです。



旧型モデルで現行の物とは仕様がだいぶ違います。



国内正規品ではありませんので

各種の国内正規品の保証は受けられません。



その点ご了承ください。



いわゆる並行輸入と同じだと思います。



街中で何回か使用しましたが、汚れなどはない模様です。

ブランド袋、包装、タグなど含めて一式残ってます。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アークテリクス グランヴィル16

美品