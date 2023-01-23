『タグ付き未使用 SNIDEL ジャガードボリュームギャザーオフショルブラウス【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 09時 17分に出品され03月25日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付き

SNIDEL スナイデル

ジャガードボリュームギャザーオフショルブラウス



公式サイト売り切れカラーです

カラー:IVR

定価¥15,950



美人百花 2024年９月号 P60 掲載

ViVi 2024年９月号 P94 掲載



【ボリュームギャザーオフショルブラウスがジャガード素材でエレガントに】



【Design/Styling】

大人気のボリュームギャザーオフショルブラウスが新素材にアップデート。透け感は残しながらも、表情のあるジャガード素材でリュクスな仕上がりに。細やかなプリーツの入ったフリルを襟ぐりや袖口にふんだんにあしらい、デコルテを美しく演出します。衿ぐりにはゴムが入ってフィット感があり、着やすいデザインです。胸下にもゴムを入れ、フィット感を出しながらフレアラインで広げることで、気になるお腹周りもさり気なくカバー。ハイウエストボトムともバランスのとりやすい短めの丈も魅力です。



【Fabric】

艶感のあるジャガードの素材を使用。定番色ながら艶感が華やかなアイボリーとブラック、トレンドカラーのやわらかな色味のミントと、やわらかく大人な印象のボルドーの４色展開です。同色のインナーキャミソール が付いています。



透け感;あり

裏地;あり

伸縮性;なし

光沢感;あり

生地の厚さ;やや薄手



【おすすめ骨格タイプ】

■骨格ウェーブ

■骨格ナチュラル





カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ タグ付き未使用 SNIDEL



ジャガードボリュームギャザーオフショルブラウス