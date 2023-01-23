『The North Face Talus 45 ブラック バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 22時 09分に出品され04月19日 22時 09分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

The North Faceは、アウトドア用品のリーダーとして知られており、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このバックパックは、そのブランドの品質を体現しています。



【機能的なデザイン】

Talus 45は、45リットルの容量を持ち、長時間のハイキングやキャンプに最適です。多様なポケットや調整可能なストラップにより、荷物の整理が簡単です。



【快適なフィット感】

背面パッドとショルダーストラップが施されており、長時間の使用でも快適さを保ちます。さらに、通気性のある素材が使用されているため、汗をかいても快適です。



- ブランド: The North Face

- モデル名: Talus 45

- 色: ブラック

- タイプ: バックパック

- 容量: 45L

使用回数2回



カラー···ブラック



モデル名···テルス45



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#ノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ The

North

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Talus

45

ブラック

バックパック