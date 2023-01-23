『地方自治法六十周年記念【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 25分に出品され03月31日 05時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類 地方自治法施行六十周年記念

青森 銀貨

青森ねぶたと弘前ねぶたと ふじりんご

純銀31.1g

直径40.0mm

カラーコイン

60歳プレゼントに喜ばれます 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>アート用品>>>その他 商品の状態: 新品、未使用