『アナスイ(ANNA SUI) スワロウテイル 2wayショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 13時 25分に出品され03月06日 13時 25分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アナスイ(ANNA SUI) スワロウテイル 2wayショルダーバッグ



新品未使用



F / ブラック





細かく寄せたギャザーを蝶に見立てた「スワロウテイル」シリーズ。

軽量のナイロンを使用しており、とても軽い仕上がりとなっています。トートはあおりポケット仕様になっていて、軽さだけではなく機能も充実しています。

引手の蝶や、バッグの口元からちらりと見える花柄の裏地もポイントです。

オンオフ問わず使える便利なバッグとなっています



素材 ナイロン 牛革

原産国 中国

サイズ:F 縦:20 横:23.5-32 マチ:14.5 持ち手:34 ショルダー：84-139.5 実寸]重さ：471g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アナスイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アナスイ(ANNA

SUI) スワロウテイル

2wayショルダーバッグ