『カスケードマウンテック cascado キャンプ コット 5個セット 超軽量【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 13時 55分に出品され04月25日 13時 55分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2.1kg

軽量アルミフレーム

リップストップ生地

収納バッグ付き

耐荷重145.15kg (320ポンド)

190 x 67 cm

未使用です。

5個セットです。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カスケードマウンテンテック

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アウトドア寝具 タグ カスケードマウンテック cascado

キャンプ コット 5個セット 超軽量