『LG 160Hzウルトラワイドモニター 34インチUWQHD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 51分に出品され03月05日 18時 51分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希望があればお値下げいたします。

即購入ok！



2022年の11月頃にに購入し、メインモニターとして最近まで使用しておりました。



現在定価6万円ほどで販売されていて、非常にお得かと思われます。



LG ゲーミング UWQHDモニター UltraGear 34WP60C-B

34インチ 21:9 曲面 ウルトラワイド(3440×1440)

VA/160Hz/1ms MBR/HDR/FreeSync Premium / HDMI×2,DisplayPort×1



ゲームにも適した34インチ曲面型ウルトラワイドモニター

リフレッシュレート160Hz*/HDR(ハイダイナミックレンジ)/FreeSync Premiumテクノロジー対応 *Display Portのみ



詳細はホームページなどでお調べお願いします。





付属品は下記の通りです。

・モニター本体

・電源ケーブル

・ACアダプタ

※箱、スタンド、説明書等はありません。



動作確認済みで、ドット抜け等ないと思われます。

全体的に綺麗だと思います。



簡単なアルコール消毒等済ませておりますが、何分素人作業ですので、神経質な方の購入はご遠慮下さい。



梱包発送頼メル便にて発送させていただきます

また、大型商品の送料を加味した価格設定になっておりますので、よろしくお願いいたします。



モニタータイプ···UWモニター



サイズ···34インチ



形状···湾曲



表面処理···ノングレア(非光沢)



画面種類···液晶



パネル種類···VAパネル



解像度···UWQHD



リフレッシュレート···160Hz





入力端子···DisplayPort 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルジー