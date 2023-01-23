『NBA チームロゴ オーバーサイズドロスト撥水ナイロントラックブルゾン ブルズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 18時 19分に出品され03月23日 18時 19分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NBA/エヌビーエー 別注 チームロゴ刺繍 サイドライン オーバーサイズドロスト撥水ナイロントラックブルゾン ブルズ



Lサイズ



購入しましたがサイズが合わなかったため出品します。



身幅：68/着丈：72/ゆき：90.5/重量（9）：450



試着のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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オーバーサイズドロスト撥水ナイロントラックブルゾン

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