『24ss GABRIELA COLL GARMENTS リネンシャツ 4 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 04時 21分に出品され04月06日 04時 21分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24ss GABRIELA COLL GARMENTS リネンシャツ になります。



色はブラックで、サイズは4です。



今夏にアーバンリサーチオンラインにて購入し、未着用で保管していました。



元々襟や裾にホツレ加工がされているものです。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 24ss

GABRIELA

COLL

GARMENTS

リネンシャツ

4

黒