『✨新品✨SAHARA アーティフィシャルダウンジャケット ブラック メンズ M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 41分に出品され03月09日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#kinop★select



◉商品名：

アーティフィシャルダウンジャケット 焔(HOMURA)



◉ブランド名：FieldSAHARA(フィールドサハラ)



◉型番：fs-bz-0001

◉カラー：ブラック



◉素材：

表地:ポリエステル80%、綿20%

裏地:ポリエステル100%

中綿:ポリエステル100%マイクロプリマプレミアム



◉サイズ：M



着丈：約76cm

身幅：約54cm

袖ゆき：約84cm



・平置きでの計測をいたしておりますが、

多少の誤差はご了承ください。



◉購入元：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

又は上記にて鑑定済み商品です。



【コンディション】

◉状態： S



＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品

Ａ・・使用感が少なく、良い状態商品

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる商品



【安心品質】

・出品しているブランド品は全て正規品です。

・偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。

・ブランド品の購入先は真贋鑑定、買取を行うストアなのでご安心ください。



【お願い】

細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、あくまで中古品ですので、小さな傷・汚れ・擦れ・経年劣化がある場合がございます。

ご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などはしっかりとコメントを返させて頂きますので、何でもお聞きください^ ^

管理番号05



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: サハラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨新品✨SAHARA

アーティフィシャルダウンジャケット ブラック メンズ M