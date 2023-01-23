『NIKE ナイキ 00s 刺繍ロゴ ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 55分に出品され03月10日 16時 55分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

NIKE





【種類】

ダウンジャケット





【配色】

ブルー





【状態】C





A:新品同様の商品

B:目立った傷汚れなし

C:やや傷や汚れあり

D:全体的に状態が悪い





【サイズ】

XL





【サイズ詳細】



着丈73cm

身幅62cm

肩幅53cm

袖丈61.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ナイキ 00s

刺繍ロゴ ダウンジャケット