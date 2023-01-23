『【未開封】仮面ライダーエグゼイドS.H.Figuartsバイクゲーマーレベル2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 08時 17分に出品され03月24日 08時 17分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仮面ライダーエグゼイド

S.H.Figuarts 仮面ライダーレーザー バイクゲーマー レベル2 です。



未開封のまま暗所にて保管していました。

美品ですが、あくまで素人保管の為

ご理解いただける方のみご購入下さい。



※お値下げは検討しておりませんのでご了承ください。



フィギュア種類···単体フィギュア

キャラクター名···仮面ライダーエグゼイド 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイ