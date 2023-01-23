『Sandinista / OX Blouson【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 09時 07分に出品され04月11日 09時 07分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sandinista / American OX Blouson

サンディニスタ アメリカンオックスブルゾン



●カラー:ブラック



●サイズ:M

肩幅: 54cm

着丈: 73cm

身幅: 61cm

袖丈: 59cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材:コットン



●状態：

2.3回程度着用しました。

目立った汚れ、ほつれなどはありません。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Sandinista

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OX

Blouson