『LACOSTEラコステ・ザブレンドモノグラムボディバック ショルダー ウエスト【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 03時 10分に出品され04月21日 03時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド…ラコステ



商品名…ボディバック



カラー…ブラック



素材…合成皮革



サイズ…

タテ・約14.5㌢

ヨコ・約22 .5㌢

マチ・約4.5㌢



LACOSTEのボディバックです。

LACOSTEの「L」モチーフに幾何学模様で大人お洒落なデザインです。



ワニのマークに少しの塗装落ちと表綿面の右側に縫い線ぐらいの軽いキズがございますが気にならない程度です。(写真20)

それ以外は汚れやダメージなく綺麗なコンディションでたくさん愛用できるお品です。





素人保管・検品です。

ご理解頂きまして購入のご検討をどうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LACOSTEラコステ・ザブレンドモノグラムボディバック ショルダー ウエスト