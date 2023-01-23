『【美品】MacBook Air M1 8G 256GB ゴールド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 41分に出品され03月20日 20時 41分に終了予定です。即決価格は33,580円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 買い替えのため、出品します。

Appleストアで2020年に購入しました。

本体、画面、キーボードにカバーをつけて自宅のみで使用していた為、傷も特に見当たらず綺麗な状態です。



外観、液晶、キーボードともに状態よく

特に不具合ありません。

普通にまだまだ使えます。



初期化済みの状態で発送します。



シリーズ···Macbook Air



Air/モデル···M1 2020



ディスプレイサイズ···13インチ



仕上げ···ローズゴールド



付属品/純正ACアダプター

購入時の箱はありません。



丁寧に梱包して、なるべく早く発送致します。



あくまでも中古品になりますので予めご了承ください。

ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル