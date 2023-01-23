『美品【26.0】 BRAND BLACK ブランドブラック saga【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 49分に出品され03月03日 06時 49分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★1点限りにつき早い者勝ち！

#ワタショップのメンズシリーズ



■商品の特徴

BRAND BLACK の saga ビブラムソール ダッドスニーカー です。



サイズ: 26.0cm EUR40.5



カラー: 黒 ブラック BLACK



製造国: ベトナム



使用感も少なめで綺麗な状態だと思います！



■古着、中古ショップにて購入してます。

詳しい使用頻度は分かりませんので商品状態は写真にてご確認くださいm(_ _)m



■送料込、出品者払いです。

ご購入後、12時間発送を目標にしています。



★中古商品ですのでご理解のある方のみ

お取引お願いします。m(_ _)m



管理用番号:2609_8734





メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ブランドブラック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品【26.0】

BRAND

BLACK

ブランドブラック

saga