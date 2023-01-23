『F.C.Real Bristol TOUR MINI SHOULDER BAG【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 25分に出品され03月19日 04時 25分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 F.C.Real Bristol TOUR MINI SHOULDER BAG



3つのコンパートメントで構成され、小さいながらも確かな収納力を持ち合わせたミニショルダー。一般的なナイロン糸の7倍もの耐久性を備えているとされるコーデュラナイロンを採用。ブラックボディにエンブレムを配したデザインがクールなルックスです。



カラー：ブラック

サイズ：F

幅 : 17cm, 高さ : 23cm, マチ : 11cm / 5L



使用機会がないため出品致します。

全体的に大変綺麗だと思います。



人気商品なので早い者勝ちでお願いします。

即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ F.C.Real

Bristol

TOUR

MINI

SHOULDER

BAG