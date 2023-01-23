『デッドストック アメリカ軍 ジャングルファティーグジャケット L-S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 21分に出品され03月05日 02時 21分に終了予定です。即決価格は16,940円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカ軍 ジャングルファティーグジャケット

リップストップ生地



サイズ:LARGE-SHORT

素材:100% COTTON(RIP-STOP POPLIN)

カラー:OLIVE GREEN

状態:デッドストックワンウォッシュ



・サイズ large-short

着丈 約76cm

身幅 約62cm

肩幅 約49cm

袖丈 約54cm

※素人寸法の為、若干の誤差はご了承下さい。



あくまで古着ですので神経質な方はご購入お控えください。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デッドストック アメリカ軍 ジャングルファティーグジャケット L-S