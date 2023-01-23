『JUNYA WATANABE Comme des Garcons ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 15時 52分に出品され03月19日 15時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUNYA WATANABE Comme des Garcons

ダウンジャケット レッド

フードあり

内側にもポケットあり





シンプルながらもさりげなく細部に凝ったデザインになっています。

男女共に着ていただけると思います。



素材(詰め物)···ダウン

素材(詰め物)···ダウン,フェザー





※サイズ不明の為、Sとしております。

こちらを参考にしてくださいますようお願いいたします。

肩幅···40cm

身幅···45cm

袖丈···61cm

着丈···63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジュンヤワタナベコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JUNYA

WATANABE

Comme

des

Garcons

ジャケット