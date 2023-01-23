『㉕美品ノースフェイス ジャケット マウンテン テックセーター フーディLブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 09時 08分に出品され04月11日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品ノースフェイス ジャケット マウンテン テックセーター フーディ

Lサイズ ブラック

数年前に購入1度着用、回数少ない美品です。

販売価格 19.800円

カラー ブラック

サイズ L 身幅:55cm 着丈:66cm

素材 ポリエステル100％

ニットの風合いを持ちながら、軽さと強度を兼ね備えてタフに使えるフーディージャケット。

表はローゲージ、裏はハイゲージで編み込んだハイテクニット生地は、優れた速乾性に加え、撥水機能やUVプロテクト機能も備えた優れもの。

また、摩擦の生じやすい肩や脇部分には目の詰まったハイゲージ、身頃部分にはローゲージの面と、生地の裏表を部位により使い分ける事で、快適性がさらに向上。

ポケットは前に2箇所。

★注意事項★

写真をご確認の上、人に渡った品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

★中古品であることをご理解下さい。

神経質な方や、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。

★ご購入後の返品交換・返金はご遠慮願います。

送料は当方負担で発送させて頂きますので、小さくビニール梱包して発送します。

発送も週末しか出来ません

タバコ・ペットは飼ってません。

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サイズ...L

カラー...ブラック

素材...ニット

ネック...その他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ㉕美品ノースフェイス

ジャケット

マウンテン

テックセーター

フーディLブラック