『[美品] アークテリクス ブレード20 / ARC’TERYX BLADE20【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 45分に出品され03月04日 13時 45分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある中から閲覧いただきましてありがとうございます。



あまり使わないままなので所持品整理のため出品します。

目立つキズ汚れは無く、色褪せも無いので綺麗な状態かと思いますが

ユーズド品ですので新品同様ではない点はご容赦ください。

ファスナーもすべて問題なく閉まりますので

まだまだお使いいただけるかと思います。



[サイズ]

W33cm×H46cm×D13cm

[重量]

1210g

[容量]

20L

[表地]

ナイロン

[色]

ブラック



ペット、喫煙環境ではありません。

購入いただきましたら発送の際は消毒アルコールで清掃した後

梱包して速やかに発送させていただきます。





よろしくお願いいたします。







#ARC’TERYX

#アークテリクス

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ [美品]

アークテリクス

ブレード20

/

ARC’TERYX

BLADE20