『極美品 アンテプリマ ANTEPRIMA ハンドバッグ アニマーレ パンダ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 01時 24分に出品され03月09日 01時 24分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当方の取り扱い商品はすべて中古品・古物商鑑定済み・ヴィンテージショップからの仕入れ品になります。



-------この商品について-------



ANTEPRIMA アンテプリマ の ハンドバッグ トートバッグ 。

垂れ目の表情がかわいい人気の パンダバッグ 、 アニマーレ パンダ の スクエア タイプです。

優しい 手編み ワイヤーバッグ アクセサリー感覚で持てる 合わせやすい バッグです。

数回程度の使用のみ、ほぼ未使用品です。



◆カラー：マットグレイッシュ ホワイト

◆シリアルNo：07-17

◆素材：PVC ガラスストーン

◆サイズ：若干の誤差はご了承ください。

・縦：約27cm

・横：約32cm

・マチ：約0cm

・ショルダー：約37cm

◆A4サイズ：不可

◆付属品：なし



-------状態ランク-------



S：美品、使用感の少ないUSED品（使用感はあるが状態の良い商品）



●外観

目立ったキズ 汚れなし きれいです

●内観

目立ったキズ 汚れなし きれいです



※ランク定義についてはプロフィールに記載してます。詳細は画像にてご判断ください。



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すべて中古品・鑑定済みの商品を取り扱っております。

ご理解いただける方にお迎えいただけましたら幸いです。

気になる点などありましたらお気軽にコメントください。





g00539-0725 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

アンテプリマ

ANTEPRIMA

ハンドバッグ

アニマーレ

パンダ