『付け下げ ★裄長★ 萩 宝尽くし 正絹 裄68 身丈163 袖49【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 16分に出品され03月24日 13時 16分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#みどりのなみへい

身丈(肩山から)...160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 付け下げ ★裄長★ 萩 宝尽くし 正絹 裄68

身丈163

袖49