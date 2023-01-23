『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオイヤホン LinkBuds S【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 05時 39分に出品され04月09日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングステレオイヤホン LinkBuds S WF-LS900N ブラックです。



2年ほど前に購入し3,4回使用しましたがすぐにAirPodsを購入し使用しなくなった為出品です。ペアリング等の動作確認済。バッテリーも問題ありません。

状態は比較的良いと思われます。

ですが念のため中古品の為、上記ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。



箱等はありませんので、写真にあるものが全てになります。





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小型・軽量ながら高いノイズキャンセリング性能を備えた完全ワイヤレスイヤホン。耳から飛び出す量を抑え、重心が頭に近く、安定した装着性を実現。



音声コンテンツを聴きながら周囲の音も聴ける「アンビエントサウンド（外音取り込み）モード」を搭載。



超小型・軽量な本体デザイン WFM4より40%小型化に成功した本体サイズ 常時装着しても疲れにくい快適な装着性と装着安定性の向上を実現。



高い外音取り込み性能 従来モデルよりも取り込み量を大幅にUP イヤホンを外さずに、ながら聴きすることが可能。



高品質な通話性能 高精度ボイスピックアップテクノロジーで高い通話品質を実現 従来モデルを上回る通話品質を実現。



使い勝手の良さと個人最適化 自動制御機能、高いバッテリー性能、防滴IPX4、立体音響対応 様々なユーザビリティ搭載

最大通信距離 10m



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ソニー モデル名...LinkBuds S



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー