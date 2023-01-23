『TOPKAPI ブレストプカピ スコッチグレイン ショルダー付きミニトート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 22分に出品され04月01日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブレストプカピ

スコッチグレイン ネオレザー

ショルダー付 ミニトート



新品

定価12650円

ライトグレー

幅26,5

高さ14

マチ13

持ち手18,5

重量235㌘ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブレストプカピ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ TOPKAPI

ブレストプカピ スコッチグレイン ショルダー付きミニトート