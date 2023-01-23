『Mame Kurogouchi クラッチバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 15時 56分に出品され04月15日 15時 56分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mame Kurogouchi

マメクロゴウチ

がま口 クラッチバッグ



カラー：アイボリー

素材：PVC

サイズ：Ｗ 約26.5cm Ｈ 約21cm Ｄ 約7cm



全体的に汚れがあります

破れやパーツが無くなってはないです

角が黒くなっているのが特に目立つかなと思います

状態をご確認の上ご購入をお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: マメ／マメクロゴウチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Mame

Kurogouchi

クラッチバッグ