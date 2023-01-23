『ベロア 椿 ぞうり 草履 バッグ セット 24cm バッグセット 女性 振袖【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 20時 04分に出品され03月04日 20時 04分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品No.107



新品 未使用品



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♦︎サイズ



バッグ 横巾17.5cm 高さ11cm まち12cm



草履 24cm かかと5.5cm つま先2.2cm



♦︎日本製





♦︎素材



草履:鼻緒ベロア 裏地:合皮



バッグ：ベロア他



【草履対応サイズ】

約23.5cm-約24.5cmぐらいの方



カラー···ブラック





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カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ベロア

椿

ぞうり

草履

バッグ

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24cm

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