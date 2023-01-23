『ベロア 椿 ぞうり 草履 バッグ セット 24cm バッグセット 女性 振袖【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 20時 04分に出品され03月04日 20時 04分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
ブランド振袖 Ashy 豪華 刺繍 スパンコール 金彩 身丈171cm 重ね衿付
¥ 16676
【11/20】大島紬☆草紋様（白色）
¥ 9750
HANAE MORI La KIMONO 桜花模様 袋帯 着物 102a p
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K0484 美品 逸品 粋 金彩 辻が花絞り 正絹 訪問着
¥ 15900
美しいお色柄 訪問着 単品
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［1177］黒留袖 美品 作家物 落款有 比翼付 五つ紋 源氏車 正絹 着物 袷
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T2112★ 着物淡雪 ★ 正絹 ６通袋帯 四季折々の花模様 織出し
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美品 正絹 よろけ縞 桜 小紋 着物 A1193
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正絹 お太鼓袋帯【雪輪 雲模様】No1656
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SO-500 袋帯 六通 正絹 金糸 銀糸 唐織 蝶 華 高級
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龍村美術織物 袋帯 伝匠名錦
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黒地振袖 振袖5点セット 黒銀金 前撮り 成人式振袖
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【着物と帯 時流】F24802◆正絹 袋帯◆色紙草花 くすみカラー 美品
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花柄振袖 長襦袢付
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振袖 色鮮やかな染め色 波模様 菊の花に鳳凰 乳白色 金彩 KK-1774
¥ 12350
週末限定値下げ⭐︎岡本太郎 着物帯 帯 夏帯
¥ 11500
落札価格12950円
780 入札履歴
終了
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