『sea様専用77000円ETRO フローラル プリント コットン 長袖シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 40分に出品され03月09日 07時 40分に終了予定です。即決価格は15,150円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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クリーニング済み



記載サイズXS

以下素人採寸

着丈77

身幅49

袖丈63

肩幅46



イタリア製

素材

コットン 100%





～ 貴殿の装いを絢爛に彩るトップス ～



『フローラル プリント コットン 長袖シャツ ネイビーブルー』

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爽やかなカラーと美しいシルエットが目を引く、

普段のコーデを上品に格上げしてくれるシャツ。



絵画のようなフローラル柄がドラマティックに映える、

このブランドらしいリュクスな存在感を放つ逸品。



そんなETRO（エトロ）のデザインワークが光る

トップスはより一層貴殿の輝きを増してくれるはず。



街ゆく人が思わず振り返り、ついつい周りの視線

を集めてしまうほどの美しさを演出してくれます。



優雅で洗練されたスタイリッシュな男性にふさわしい

トップスです。



30300



#価格がつけられないもの 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ sea様専用77000円ETRO

フローラル

プリント

コットン

長袖シャツ