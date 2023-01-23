『【訳あり】コリンズ N-2B フライトジャケット USA製 大きいサイズ XL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 52分に出品され03月05日 18時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #迷える子羊の家

#迷える子羊のメンズ部屋

#迷える子羊のメンズ、アウター部屋



【訳あり理由】

フード部分に破れあり

(写真13.14.15枚目)



♦︎ブランド

CORINTH MFG CO

コリンズ



IDEALジップ インナーキルティング加工

ヴィンテージ ビンテージ



♦︎サイズ

XL



♦︎カラー

カーキ



♦︎素材

ナイロン



♦︎採寸

肩幅50cm

身幅60cm

袖丈 62cm

着丈 65cm



♦︎状態

フード部分4カ所破れあり

古着なので多少のシミ汚れあり



まだまだご使用いただけるお品物です



自宅保管の為完璧品をお求めの方はご遠慮下さい（ペット、喫煙なし）



♦︎発送

ご購入確認後24時間以内に発送致します

小さく畳んでの発送になりますのでその際に出来たシワはご了承下さい





♦️他の商品も是非見て下さい

↓

#迷える子羊の家

#迷える子羊のメンズ部屋

#迷える子羊のメンズ、アウター部屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【訳あり】コリンズ N-2B

フライトジャケット USA製 大きいサイズ XL