『EPOR EPOR モノグラムバッグ MONOGRAM BAG XL エポール【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 17時 37分に出品され04月11日 17時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EPOR MONOGRAM BAG X-Large

※多く流通しているサイズよりも更にワンサイズ大きいモデルですのでご注意下さい。



【素材】

環境に配慮してつくられたキャンバス地に新しい技術のEVAコーティングを施し、より環境負荷の軽減を可能に。天候に左右されず、タフに使えるデイリーユースのトートバッグ。水や汚れに強いEVAコーティングのボディで、ハンドルもピンと自立します。



【デザイン・シルエット】

仕事にも普段にもアクティブに使える大容量のトートバッグです。付属のポーチはiPadなど多用途に使えます。また、ボタンで着脱できるポーチは、バッグの仕切りとして使用可能。荷物を小分けにしたい場合は、取り付けて3分割仕様にもできます。

X-Largeサイズはユニセックスサイズでトラベルバッグやジム通いなどに併用できるビッグサイズです。A4は余裕をもって収納できます。安心感のあるファスナーの開閉仕様です。

EPORのルーツとなるROPEのアイデンティティのひとつ「サントロペ」のイメージから、ヨットのイメージをモノグラムパターンにし、シックな柄に仕上げました。



カラー：ベージュ※1,2枚目の写真はブラックです！この商品はベージュですのでお間違えないようにご注意下さい。



定価：¥28,600-



状態：未使用(タグ無し)

※一度も使用しておりませんがあくまでも個人宅保管のため過度に状態に拘る方は購入をお控えください。



size：画像15枚目をご確認ください。

※ポーチサイズ:22cm×38.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ EPOR

EPOR

モノグラムバッグ

MONOGRAM

BAG

XL

エポール