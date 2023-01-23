『【ロイヤルカナン】 ゴールデンレトリバー専用フード 成犬用 12kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 02時 17分に出品され03月15日 02時 17分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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賞味期限2025年2月



【製品について】



＜ゴールデンレトリバー成犬～高齢犬用＞は、独自のバランスで配合されたEPA・DHAやルリチシャ油などの栄養素が健康な皮膚・被毛を維持することで、皮膚のバリア機能をサポートします。



【原材料】



肉類（鶏、七面鳥）、コーン、米、小麦、動物性油脂、加水分解タンパク（鶏、七面鳥、豚）、植物性分離タンパク*、植物性繊維、ビートパルプ、魚油（EPA/DHA源）、大豆油、乾燥トマト、フラクトオリゴ糖、サイリウム、加水分解甲殻類（グルコサミン源）、ルリチシャ油、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、緑茶抽出物（ポリフェノール源）、加水分解軟骨（コンドロイチン硫酸源）、アミノ酸類（L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン）、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類（Ca、Mn、Zn、Fe、Cu、I、Se）、ビタミン類（コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス） *超高消化性タンパク（消化率90%以上） 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン