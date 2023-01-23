『GUCCIグッチ バッグほぼ未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 13時 49分に出品され04月02日 13時 49分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約15年前に直営店で購入しました。

１回しか使用しておりませんので、購入した時の状態とほぼ同じと考えております。



おおよそのサイズは、

幅28cm×高さ15cm(持ち手を除く)×マチ11cm

です。



サイズ...スモール



グッチ 柄/詳細...キャンバス



グッチ 柄/種類...GG柄系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCIグッチ

バッグほぼ未使用