『Theory PERFECT LEATHER 羊革 レザーライダースジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 13時 31分に出品され03月11日 13時 31分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▼ Theory セオリー

PERFECT LEATHER

レザーライダースジャケットです。







▼詳細

お色 黒 ブラック

サイズ L





着丈 54.5

身幅 49

肩幅 40

袖丈 62







▼特徴

本革

羊革 ラムレザー

ダブルライダース

18aw

定価98,000＋税







▼状態

レザー特有の使用感はありますが、目立つ汚れはなくまだまだお使いいただけます。中古品との理解をよろしくお願いします。















ご検討よろしくお願いします。















カラー···ブラック



レザー素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory PERFECT

LEATHER 羊革 レザーライダースジャケット