『乃木坂46 10thバスラ 直筆サイン入りバックステージパス 清宮レイ【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月18日 15時 42分に出品され02月18日 15時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 乃木坂46 10thバスラブルーレイDVD発売記念スペシャルプレゼントで当選したものです。



グループ名···乃木坂46



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メンバー名···清宮レイ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用