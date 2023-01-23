『極美品✨ コーチ ゴッサム トール トートバッグ CA289 C-231【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 27分に出品され03月29日 02時 27分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★☆商品概要・状態に関しまして☆★

デイユースはもちろん、幅広い用途でご利用頂ける トートです。

希少なデザインとなりますので、この機会に是非ご検討ください。

目立った傷汚れはございませんので、全体を通して 極美品 の部類に入るかと思いますので、安心してご検討頂ければと思います。

USEDということもあり細かい部分につきましては、画像にてご確認お願い致します。

付属品は画像に掲載されている物のみとなります。。





★☆仕入れ元表記☆★

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品 オークション

鑑定済商品





★☆サイズ☆★

サイズの計測は平置きでの実寸となります。

ショルダー部分は以下の部分の実測となります。

幅36cm

縦36cm

マチ12cm

ハンドル12cm



カラー：ブルー



素材：レザー





★★配送に関しまして★★

平日の15:00までにご決済頂いた商品については、当日出荷となります（土日・祝は定休）

出荷は、ヤマト 又は ゆうぱっく となり発送時に伝票番号と共にご案内申し上げます。





★★商品への質問に関しまして★★

掲載商品へのご質問に関しましては「ショップへの質問」より送りください。

弊社終業18:00以降のご質問に関しましては、翌日のご返答になる場合も御座います(平日対応のみ)





★★返品に関しまして★★

当店の返品ポリシーは「ショップ詳細情報」よりご確認頂けますので、ご確認の上 ご検討お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨

コーチ

ゴッサム

トール

トートバッグ

CA289

C-231