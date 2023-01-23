『PAUL & JOE 半袖シャツ Sサイズ トンボ柄 ビンテージ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 18時 49分に出品され05月01日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

PAUL & JOEはフランスのファッションブランドで、独自のデザインと高品質な素材が特徴です。このシャツは、カジュアルなスタイルを求める方に最適です。



【デザインの魅力】

クリーム色の生地にトンボの模様が施されており、春夏にぴったりの明るい印象を与えます。半袖デザインは、暑い季節に快適に着用できます。



【サイズとフィット感】

サイズはSで、スリムなシルエットが特徴です。カジュアルな場面でもフォーマルな場面でも活躍する一着です。



- ブランド: PAUL & JOE

- サイズ: S

- 色: クリーム色

- デザイン: トンボ

- 袖の長さ: 半袖



古いモデルです。

クローゼット整理で出てきましたのでお好きな方にお譲りしたいと思います。

貝ボタンが使用されてます。

サイズSですがユーロサイズですので日本ではMサイズ相当に該当します。当方175cmで着用しておりました。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ポールアンドジョー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PAUL

&

JOE

半袖シャツ

Sサイズ

トンボ柄 ビンテージ