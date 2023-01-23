『B550 Steel legend 動作中古品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 17時 03分に出品され05月02日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アスロック
ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
¥ 14450
AMD A320チップセット コンパクトマザーボード
¥ 11700
ASUS マザーボード ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
¥ 14080
GIGABYTE X570 AORUS XTREME
¥ 26400
動作未確認 MSI PRO Z690-P マザーボード
¥ 10358
AOPEN AX6BC PRO II Black Limited
¥ 12500
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI マザーボード
¥ 7784
ASUS TUF GAMING B550-PLUS マザーボード
¥ 8970
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING マザーボード
¥ 8424
MSI H170m-s01 i7-6700 メモリー32gbセット
¥ 7784
【残り保証期間1.5年弱】MSI B760M GAMING PLUS WIFI
¥ 9360
MSI PRO Z790-S WIFI マザーボード
¥ 10140
☆x670e steel legend マザーボード☆
¥ 14000
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
¥ 12285
rog strix z370-g gaming
¥ 7800
新品 GIGABYTE マザーボードZ790 AERO G
¥ 13750
都市鉱山 14個 基盤 金が含まれてます
¥ 7020
【PCパーツ】CORE i5搭載・マザーボード・メモリ8GB・CPUクーラー
¥ 7722
落札価格7722円
22 入札履歴
終了
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