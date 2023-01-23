『B550 Steel legend 動作中古品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 17時 03分に出品され05月02日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ASROCK B550 Steel legend

Ryzen AM4用

特に目立った破損は無いです。

暫く使っていませんでしたがBIOSとWindowsが立ち上がるまでは動作OKでした。

マザーボード本体のみで箱や説明書などは付属しないので最安で出しておきます

プチプチにて包んで段ボールに入れて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アスロック