『ペンタス ブラック 50Ｓ シャフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 23時 34分に出品され03月16日 23時 34分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペンタス ブラック

50

Ｓ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジクラシャフト