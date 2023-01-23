『adidas Originals Bermuda 25cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 04時 42分に出品され04月21日 04時 42分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

adidas Originals Bermudaは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。スエード素材を使用し、上品な印象を与えます。



【快適な履き心地】

25cmのサイズは、足にフィットしやすく、日常の使用に最適です。軽量で柔軟性があり、長時間の着用でも快適です。



【多様なコーディネート】

Legend Ink/Preloved Brown/Off Whiteの色合いは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、どんなシーンでも活躍します。



- サイズ: 25cm

- ブランド: adidas

- モデル名: Bermuda

- 色: Legend Ink/Preloved Brown/Off White

- 素材: スエード

- ロゴ: adidasロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ adidas

Originals

Bermuda

25cm