『極美品✨DIANA ボアスエードショートブーツ キャメル 23.5cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 04分に出品され03月25日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品✨DIANA ボアスエードショートブーツ キャメル 23.5cm



ダイアナの、アッパー裏側と履き口に配された毛足の長いボアが暖かなショートブーツです。



脚の外側側面のゴールドのファスナー、お馴染みのDIANAロゴが刻印されたゴールドのファスナートップが素敵♡



約10cmのピンヒールが脚線美を演出し、高めヒールでも安定した履き心地です。



アッパー裏側は、かかととファスナー裏側以外は全面ボアで肌触りが良くとても暖か。

中敷にボアはありませんので、全面ボアでも圧迫感は感じませんでした。





■付属品：なし



■リユース品の特性上、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。





■まとめ買いはご購入前にコメントをお願いします(^^)



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素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23.5cm ブランド: ダイアナ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 極美品✨DIANA

ボアスエードショートブーツ

キャメル

23.5cm