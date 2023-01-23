『良品 モンベル ドライテックインシュレーテッドパンツ 雪山 スキー 黒 Ｌ－Ｓ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 16分に出品され03月24日 13時 16分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー:モンベル mont bell

商品名:ドライテック インシュレーテッドパンツ

型番:1102506

サイズ:メンズ Lのショート

身長:170～180cm

ウエスト:81～87cm

股の高さ:71～76cm

カラー:ブラック

¥19,250（税込）



足元に破れはありますが

貫通はしておりませんので

雪は入ってきません

ガンガン使いたい方・数回の利用予定の方

におすすめです



その他はキズ・汚れ等無く

トータル良品です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

以下詳細



高い防水性と保温性を備えながらも

コストパフォーマンスに優れた

軽量スノースポーツ用パンツ



しなやかで高い防水透湿性を備えた

独自の素材を使用し

薄手ながら優れた保温力を発揮する

シンサレート™を全面に封入しています



【特長】

ストレッチパネル

/ インナースパッツ

/ エッジガード

/ 立体裁断（膝）



【平均重量】535g



●素材:表地：ドライテック®2レイヤー

[表：75デニール・アンチグリース

・ポリエステル・タフタ]

裏地：40デニール・ナイロン

・タフタ 中綿：シンサレート™

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



ノースフェイス・パタゴニア・マムート

コロンビア・ミレー・ホグロフスなどの

メーカーをお探しの方にもお勧めです



本格的な雪山登山に耐えれる仕様のため

スキー・釣り・スノーボードなどの

アウトドアに最適ですが

普段の防寒着や防災用にもお勧めです



シーズン近づいて来ましたので

気になる方はお早めに



#登山

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#雪山登山

#スキー

#ウィンタースポーツ

33709461114 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 良品 モンベル ドライテックインシュレーテッドパンツ 雪山 スキー 黒 Ｌ－Ｓ