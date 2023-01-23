『新品 グッチ × アディダス トレフォイル キャップ Msize【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 07時 01分に出品され03月28日 07時 01分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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グッチ正規店にて購入した正規品・新品です。

安心してご検討くださいませ。



【状態】



新品未使用・タグ付き



【サイズ】



Msize

内寸頭周り57.5cm



【商品名】



グッチ × アディダスオリジナルス

トレフォイル キャップ

GUCCI adidas originals



【商品概要】



【商品概要】

・adidas x Gucci コレクション

スポーツブランドadidas とハイブランド"GUCCI"との魅惑のコラボレーション。



・刺繍で施された大きなトレフォイルとブロックカラーが印象的



クリエイティブディレクター、"ALESSANDRO MICHELE(アレッサンドロ・ミケーレ)"が手掛ける2022年秋冬コレクションにて、2年ぶりにミラノコレクションに復帰した、"GUCCI(グッチ)"。ミラーウォールが立ち並ぶ幻想的なランウェイで一際注目を浴びたは、"ADIDAS(アディダス)"とのコラボピースの数々。両者の伝統とクリエイティブコードが交錯し、イブニングドレスからジャケット、フットウェアに至るまで、"スリーストライプス"と"トレフォイル"を主張したアイテムが、強烈なインパクトを放った。



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カラー···ブルー グリーン レッド 青 緑 赤 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アディダスグッチ

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