『オールドジョー デニムジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 42分に出品され03月29日 21時 42分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールドジョー《オープンカラーランチジャケット》インディゴデニム



ミッドセンチュリー期のストア系と言われるメーカーのデザインから インスパイアされたツーポケットジーンジャケット。 ワイドにとられたラペルに上襟、カバーオールの様なカフスレスな袖口デザイン。 ウエスタンヨークの様なカーブドヨークなど他では見ることのないユニークな アーカイブデザインが詰まっています。



OLD JOE STANDARD DENIM



オールドジョーのオリジナルレシピとなります。 糸からの制作となり、デニムの産地井原にて経糸にムラ、ネップ形状の強いものを 黒味の強いインディゴ染料で染色しています。 緯糸には茶綿と呼ばれる糸が酸化したかのような色味の糸を組み合わせました。 生地はいわゆるキバタと言われる織り上がった状態のものから、特殊な方法でサンフォライズ（防縮加工）のみをかけています。 通常の防縮方法とは違いますのでいわゆるリジッドデニムと呼ばれる表面が固い生地にはならず 柔らかい生地に仕上がりました。 キバタデニムの持つ柔らかさを損なう事なく上品なデニム生地が完成しました。 生地のオンスは10.5オンスとなります。 今シーズンはこのキバタデニムを原反の段階でワンウォッシュして仕上げています。





(SIZE)

40(L)肩幅 51cm 身幅 56cm 着丈 63cm 袖丈 59cm)





(素材)

(Shell/表地) COTTON100%

(Sleek/スレキ) COTTON100%





(生産国)

JAPAN





カラー···ブルー



定価¥39600 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: オールドジョーアンドコー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オールドジョー デニムジャケット