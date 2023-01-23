『supremeトートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 20時 50分に出品され03月30日 20時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supremeのトートバッグです。

数年前に渋谷店にて購入しました。

気に入って使用していたので、大きな傷や汚れはありませんが、全体に使用感があります。

まだまだ使用していただける状態ではありますが、写真にて状態をよく確認の上、納得してのご購入をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ supremeトートバッグ