『no e mosen ファー短丈ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 20時 22分に出品され04月21日 20時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



中国新鋭ブランドNo e mosenの正規品



サイズ s

着丈 55センチ

胸囲 52センチ

肩幅 48センチ





新品未使用



生地感 真冬は一枚は厳しいですが、遮熱性能はしっかりしているスウェード生地です。

丈の部分にはフリンジのような加工がされていて細かいデザインも最高です。



Number (N)ine ナンバーナイン、Nutemperor 、undercover アンダーカバー、AlyxやRick owens、Balenciaga、yori sport、opium、Thug club、Entire studiosやYeezy gap、our legacyのスタイルがお好きな方におすすめです。



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こちらの商品は振込次第すぐに発送させていただきます！



テック、グランジ、90s、y2kにも着こなせます。モード系が好みの方に支持されていてこれからの季節にピッタリです



No e mosen ブラック ダメージ ウォッシュド加工フーディー 短丈 新鋭ブランド

E mosen ファー短丈パーカー y2k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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ファー短丈ジャケット